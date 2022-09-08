Все на своїх місцях — Зеленський опублікував відео звільненої Балаклії

Бійці Збройних сил України деокупували місто Балаклію в Харківській області, яке раніше перебувало під контролем російських військ, інформує ZN.ua .

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави оприлюднив відео, на якому бійці спецпідрозділу "Кракен" відрапортували про звільнення міста.

"Пане президенте! Місто Балаклія Харківської області взяте під контроль! Наказ виконано! Слава Україні!", — доповів український захисник.

У відповідь Зеленський подякував бійцям.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", —написав президент.