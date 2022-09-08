Все на своїх місцях — Зеленський опублікував відео звільненої Балаклії

Балаклія офіційно звільнена від окупантів.

Все на своїх місцях — Зеленський опублікував відео звільненої Балаклії
© Офіс президента України

Бійці Збройних сил України деокупували місто Балаклію в Харківській області, яке раніше перебувало під контролем російських військ, інформує ZN.ua.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави оприлюднив відео, на якому бійці спецпідрозділу "Кракен" відрапортували про звільнення міста.

"Пане президенте! Місто Балаклія Харківської області взяте під контроль! Наказ виконано! Слава Україні!", — доповів український захисник.

У відповідь Зеленський подякував бійцям.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", —написав президент.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський позбавив українського громадянства підсанкційних осібЗеленський позбавив українського громадянства підсанкційних осіб
Службу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУСлужбу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУ
У Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиціУ Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиці
ЗСУ продовжують наступ на Харківщині - у полон взято підполковника: відеоЗСУ продовжують наступ на Харківщині - у полон взято підполковника: відео
Зеленський поспілкувався телефоном с Елізабет Трасс — про що говорилиЗеленський поспілкувався телефоном с Елізабет Трасс — про що говорили
Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — ЗеленськийУкраїна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — Зеленський
Зеленський може в останню хвилину вирішити взяти участь у саміті G20 – КулебаЗеленський може в останню хвилину вирішити взяти участь у саміті G20 – Кулеба
Зеленський закликав інвестувати в Україну на відкритті Нью-Йоркської фондової біржіЗеленський закликав інвестувати в Україну на відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео
Зеленський знову провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: обговорили дії ЗСУЗеленський знову провів засідання Ставки верховного головнокомандувача: обговорили дії ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости