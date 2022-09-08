Нат Балаклією піднято Український державний прапор. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук .

Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про взяття ЗСУ низки сіл, що прилягають до Балаклії. Зокрема, опубліковано відео підняття Державного прапора України у селищі Волохів Яр.