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2022-09-08
Нат Балаклією піднято Український державний прапор
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Харківської області, інформує
Нат Балаклією піднято Український державний прапор. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації
Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про взяття ЗСУ низки сіл, що прилягають до Балаклії. Зокрема, опубліковано відео підняття Державного прапора України у селищі Волохів Яр.
Юлія Мельничук, ZN.ua