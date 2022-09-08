Нат Балаклією піднято Український державний прапор

ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Харківської області, інформує ZN.ua.

Нат Балаклією піднято Український державний прапор

Нат Балаклією піднято Український державний прапор. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про взяття ЗСУ низки сіл, що прилягають до Балаклії. Зокрема, опубліковано відео підняття Державного прапора України у селищі Волохів Яр.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
The Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним виборомThe Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним вибором
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь – КулебаДержавний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь – Кулеба
У мережі повідомляють про наступ ЗСУ під Балаклією: як це було, мапаУ мережі повідомляють про наступ ЗСУ під Балаклією: як це було, мапа
Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»
"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача"Українські прапори повертаються на свої місця": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
У Києві 430-метровий прапор об'єднав лівий та правий берег: фото та відеоУ Києві 430-метровий прапор об'єднав лівий та правий берег: фото та відео
Український народ переможе, але Заходу варто згуртувати зусилля – ДжонсонУкраїнський народ переможе, але Заходу варто згуртувати зусилля – Джонсон
Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"
У Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фотоУ Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фото
За вибухами в Джанкої стоїть український підрозділ — NYTЗа вибухами в Джанкої стоїть український підрозділ — NYT
Последние новости
Подгружаем последние новости