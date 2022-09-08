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2022-09-08
В InformNapalm розповіли, де російські війська зазнали найбільшої поразки від 24 лютого
Там порекомендували не їсти цього року раків з Київського моря та Київського водосховища, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Військовий ЗСУ та речник волонтерського проєкту InformNapalm Михайло Макарук розповів, що найбільше російським військовим "дісталося на горіхи" в Київській області. Про це
"Це Київська область. Це кажуть фахівці, які доклали до цього свій хист та професійну майстерність. Кажуть, що на Київщині та під Харковом", – процитував речник InformNapalm.
Він додав, що саме на Київщині росіяни зазнали найбільших до цього часу втрат та поразки.
Він також натякнув на те, що багато тіл окупантів може бути в водах Київського водосховища та Київського моря, тому раків порекомендував звідти не їсти цього року.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua