Ердоган підіграє Путіну? Турецького президента, схоже, бентежить список країн, куди відвозять українське зерно

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган повторив тезу російського президента Владіміра Путіна про те, що українське зерно надходить лише в розвинені країни, тоді як бідні держави його не отримують. Під час крайнього брифінгу, який цитує "Анадолу" , він зауважив, що господаря Кремля бентежить те, що зерно отримують ті, хто вводить проти РФ санкції, інформує ZN.ua .

"Путін звичайно має рацію щодо відвантаження зерна. На жаль, зерно, що надходить у зернових вантажах, йде до багатих країн, а не до бідних", — заявив президент Туреччини.

Він при цьому зауважив, що коли укладалася домовленість про "зерновий коридор", в її основі була ідея постачати зерно саме в бідні країни.

"Ми хочемо, щоб поставки зерна також почалися і з Росії, ми цього очікуємо", - сказав Ердоган, додаючи, що сподівається обговорити цю тему з російським президентом в Самакарді.