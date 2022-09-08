Ердоган підіграє Путіну? Турецького президента, схоже, бентежить список країн, куди відвозять українське зерно

Він хоче, щоб РФ теж почала експортувати своє зерно.

Ердоган підіграє Путіну? Турецького президента, схоже, бентежить список країн, куди відвозять українське зерно

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган повторив тезу російського президента Владіміра Путіна про те, що українське зерно надходить лише в розвинені країни, тоді як бідні держави його не отримують. Під час крайнього брифінгу, який цитує "Анадолу", він зауважив, що господаря Кремля бентежить те, що зерно отримують ті, хто вводить проти РФ санкції, інформує ZN.ua.

"Путін звичайно має рацію щодо відвантаження зерна. На жаль, зерно, що надходить у зернових вантажах, йде до багатих країн, а не до бідних", — заявив президент Туреччини.

Він при цьому зауважив, що коли укладалася домовленість про "зерновий коридор", в її основі була ідея постачати зерно саме в бідні країни.

"Ми хочемо, щоб поставки зерна також почалися і з Росії, ми цього очікуємо", - сказав Ердоган, додаючи, що сподівається обговорити цю тему з російським президентом в Самакарді.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Байден обговорив з союзниками підтримку України і енергетичний шантаж РосіїБайден обговорив з союзниками підтримку України і енергетичний шантаж Росії
США та країни-союзники зроблять все для забезпечення військової потужності ЗСУ — ОстінСША та країни-союзники зроблять все для забезпечення військової потужності ЗСУ — Остін
The Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним виборомThe Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним вибором
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Newsweek: Генерал США пояснив, яку користь Україні може принести наступ на ХарківщиніNewsweek: Генерал США пояснив, яку користь Україні може принести наступ на Харківщині
Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги УкраїніГенератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні
Польща та країни Балтії запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян РФПольща та країни Балтії запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян РФ
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 8 вересняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 8 вересня
Переговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиціПереговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиці
За добу в Україні знищили 640 окупантів та десятки одиниць техніки: зведення ГенштабуЗа добу в Україні знищили 640 окупантів та десятки одиниць техніки: зведення Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости