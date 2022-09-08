ЗМІ дізналися, як Єврокомісія планує послабити наслідки енергетичної кризи

Проект законодавства ЄС вперше запроваджує обов’язкові цілі щодо скорочення попиту на споживання електроенергії та встановлює «ліміт доходу» для енергетичних компаній, які отримують надприбутки від енергетичної кризи, повідомляє EURACTIV.

Обмеження доходу є центральною частиною проекту регламенту ЄС щодо надзвичайних заходів для стабілізації ринку електроенергії, який, як очікується, буде оприлюднено найближчими тижнями Європейською комісією.

Також він буде обговорюватися на позачерговій зустрічі міністрів енергетики ЄС у п’ятницю, 9 вересня, щоб розглянути відповідь блоку на енергетичну кризу.

Комісія пропонує ліміт у 200 євро/МВт-год для так званих «інфрамаржинальних» генераторів електроенергії, йдеться в пропозиції щодо відновлюваних джерел енергії, ядерної енергії та бурого вугілля, які мають низькі експлуатаційні витрати та найбільше виграють від високих цін на газ.

Виробники відновлюваної та ядерної електроенергії отримують «величезні доходи» від кризи, пояснила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ці доходи не відображають їх виробничі витрати. Отже, настав час отримати вигоду для споживачів. Ми запропонуємо перенаправити ці несподівані прибутки до держав-членів, щоб [вони] могли підтримати вразливі домогосподарства та вразливі компанії», — сказала вона.

Офіційні особи ЄС заявили, що ліміт у 200 євро/МВт-год полягає в тому, щоб віддати перевагу технологіям відновлюваної енергії, замість генераторів на основі викопного палива, як-от вугілля чи газ, які мають вищу вартість палива.

«На сьогоднішній день найдешевшими є відновлювані джерела енергії, зокрема сонячні та вітрові», — пояснив високопоставлений чиновник Єврокомісії.

«Отже, якщо ви встановите подібний ліміт доходу для всіх інфрамаржинальних технологій, найдешевші будуть ті, які матимуть вищу маржу до цього ліміту та збережуть дохід», — сказав чиновник.

Але деякі аналітики сумніваються в цьому, кажучи, що це не допоможе знизити ціни.

Безпрецедентні заходи щодо скорочення попиту

Запропонований ліміт доходу доповнюється безпрецедентними заходами для зменшення попиту на електроенергію.

«Орієнтовна ціль вимагає від держав-членів ЄС «зменшити загальне споживання електроенергії» домогосподарствами – наприклад, через інформаційні кампанії чи тендери на «неспожиту енергію. Обов’язкова ціль щодо скорочення чистого споживання електроенергії принаймні на 5% у години пік», - повідомляє EURACTIV.

У той час як перша ціль спрямована на широку громадськість, «обов’язкова ціль спрямована більш конкретно на споживачів, які можуть забезпечити гнучкість, пропонуючи скорочення попиту на погодинній основі», йдеться в проекті Єврокомісії.

Щоб досягти цього, країнам ЄС пропонують розглянути «ринкові заходи, такі як аукціони або тендерні схеми», які можуть включати «фінансові стимули або компенсацію учасникам ринку».