Die Zeit: Україна наступає, але це може закінчитись «обміном територією» на лінії фронту

Жодна зі сторін не здатна провести операцію, яка б принесла вирішальну перемогу у війні, інформує ZN.ua.

Вже 10 днів українські сили на півдні атакують території, окуповані Росією. На північному сході вони також скористалися слабкістю ворога і почали наступати на російські позиції в Харківській області.

Але з іншого боку, на Донбасі, де російські загарбники хочуть захопити більше території, фронт залишається майже замороженим. Міністерство оборони Великої Британії говорить про запеклі бої на трьох напрямках. Британський уряд вважає, що армія Росії постала перед дилемою. Тому що у неї немає достатньої кількості військ, щоб успішно наступати на Донбасі. Адже сили потрібні для того, щоб уповільнити наступ України на півдні. Але водночас російська армія опинилася під тиском на північному сході, - пише Die Zeit.

Почавши наступ на півдні, українська армія змусила Росію перенаправити велику кількість своїх підрозділів на цей напрямок. Тепер на інших ділянках фронту солдатів не вистачає. Тож українські сили почали наступ в Харківській області. В Інституті дослідження війни (ISW) зауважили, що поблизу Балаклії російські війська були змушені відступити за річки Сіверський Донець і Середня. Вони також знищили мости, щоб українські солдати не могли їх переслідувати. Ще не так давно сили Росії наступали в Харківській області. Тепер ситуація, вочевидь, погіршується для армії загарбників. Російська сторона боїться ще більш масштабних контратак. І це доводить велика кількість авіаційних і ракетних ударів по українських цілях в регіоні.

Але попри це, Росія під тиском на двох фронтах одночасно. Втім, українські сили не змогли добитися великих успіхів на півдні. Хоча деякі села були визволені. Армія України націлилася на Херсон, який досі лишається під російською окупацією. Там російські сили майже повністю відрізані від своєї армії, оскільки українські військові знищили кілька важливих мостів і придушили спроби загарбників перейти Дніпро по понтонних переправах.

«Якщо виснаження російських сил через знищення ліній забезпечення досягне успіху, тоді визволення Херсона буде реалістичним», - сказав колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони ФРН і голова Фонду Конрада Аденауера в Києві Ніко Ланге.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог не може відбити удар ЗСУ на Харківщині, місцевих жителів женуть у бій: зведення Генштабу на вечір 8 вересняВорог не може відбити удар ЗСУ на Харківщині, місцевих жителів женуть у бій: зведення Генштабу на вечір 8 вересня
Newsweek: Генерал США пояснив, яку користь Україні може принести наступ на ХарківщиніNewsweek: Генерал США пояснив, яку користь Україні може принести наступ на Харківщині
ЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницеюЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницею
"Може призвести до розвалу росії": в Татарстані та Ічкерії почалися незворотні процеси"Може призвести до розвалу росії": в Татарстані та Ічкерії почалися незворотні процеси
Росія може знову атакувати Київ — Залужний та ЗабродськийРосія може знову атакувати Київ — Залужний та Забродський
Путін може використати звіт МАГАТЕ для створення процесу, подібного "Мінську" — ISWПутін може використати звіт МАГАТЕ для створення процесу, подібного "Мінську" — ISW
Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — ЗеленськийУкраїна підтримає пропозицію МАГАТЕ щодо зони захисту лише за однієї умови — Зеленський
Зеленський може в останню хвилину вирішити взяти участь у саміті G20 – КулебаЗеленський може в останню хвилину вирішити взяти участь у саміті G20 – Кулеба
Німеччина може поставляти Україні артилерію та системи ППО – ШольцНімеччина може поставляти Україні артилерію та системи ППО – Шольц
Welt: Україна не отримає німецькі Leopard — Шольц протиWelt: Україна не отримає німецькі Leopard — Шольц проти
Последние новости
Подгружаем последние новости