Die Zeit: Україна наступає, але це може закінчитись «обміном територією» на лінії фронту

Вже 10 днів українські сили на півдні атакують території, окуповані Росією. На північному сході вони також скористалися слабкістю ворога і почали наступати на російські позиції в Харківській області.

Але з іншого боку, на Донбасі, де російські загарбники хочуть захопити більше території, фронт залишається майже замороженим. Міністерство оборони Великої Британії говорить про запеклі бої на трьох напрямках. Британський уряд вважає, що армія Росії постала перед дилемою. Тому що у неї немає достатньої кількості військ, щоб успішно наступати на Донбасі. Адже сили потрібні для того, щоб уповільнити наступ України на півдні. Але водночас російська армія опинилася під тиском на північному сході, - пише Die Zeit .

Почавши наступ на півдні, українська армія змусила Росію перенаправити велику кількість своїх підрозділів на цей напрямок. Тепер на інших ділянках фронту солдатів не вистачає. Тож українські сили почали наступ в Харківській області. В Інституті дослідження війни (ISW) зауважили, що поблизу Балаклії російські війська були змушені відступити за річки Сіверський Донець і Середня. Вони також знищили мости, щоб українські солдати не могли їх переслідувати. Ще не так давно сили Росії наступали в Харківській області. Тепер ситуація, вочевидь, погіршується для армії загарбників. Російська сторона боїться ще більш масштабних контратак. І це доводить велика кількість авіаційних і ракетних ударів по українських цілях в регіоні.

Але попри це, Росія під тиском на двох фронтах одночасно. Втім, українські сили не змогли добитися великих успіхів на півдні. Хоча деякі села були визволені. Армія України націлилася на Херсон, який досі лишається під російською окупацією. Там російські сили майже повністю відрізані від своєї армії, оскільки українські військові знищили кілька важливих мостів і придушили спроби загарбників перейти Дніпро по понтонних переправах.

«Якщо виснаження російських сил через знищення ліній забезпечення досягне успіху, тоді визволення Херсона буде реалістичним», - сказав колишній керівник апарату Федерального міністерства оборони ФРН і голова Фонду Конрада Аденауера в Києві Ніко Ланге.