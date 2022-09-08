ЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницею

Однією з кандидаток на посаду генсека НАТО є віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд. Про це пише CBC News , посилаючись на три різні джерела: в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі.

Співрозмовники зазначають, що ім'я Фріланд як потенційної наступниці Столтенберга в міжнародних колах з питань оборони та безпеки обговорювалося протягом кількох останніх місяців.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)", - сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Сама Фріланд цього не коментує. На питання журналістів вона лише відповіла, що вже має дві роботи, адже обіймає посади віцепрем’єрки Канади та міністерки фінансів.