ЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницею

Мати Фріланд - українка.

ЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницею
© kp.ua

Однією з кандидаток на посаду генсека НАТО є віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд. Про це пише CBC News, посилаючись на три різні джерела: в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі.

Співрозмовники зазначають, що ім'я Фріланд як потенційної наступниці Столтенберга в міжнародних колах з питань оборони та безпеки обговорювалося протягом кількох останніх місяців.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)", - сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Сама Фріланд цього не коментує. На питання журналістів вона лише відповіла, що вже має дві роботи, адже обіймає посади віцепрем’єрки Канади та міністерки фінансів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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