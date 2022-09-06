У мережі повідомляють про наступ ЗСУ під Балаклією: як це було, мапа

У вівторок, 6 вересня, з'явилися повідомлення про контрнаступ українських військових під Балаклією на Харківському напрямку, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав усю інформацію про те, що відомо на вечір 6 вересня.

Про наступ Збройних сил України повідомляють харківські пабліки та російські пропагандистські ЗМІ. Водночас офіційної інформації від Генштабу ЗСУ немає навіть у вечірньому зведенні.

ЗМІ пишуть Балаклія та її околиці перебувають під сильним обстрілом. Її мешканці практично весь час сидять у сховищах. Опубліковано фото підірваного мосту, розташованого на західній околиці міста.

Є непідтверджена інформація про те, що українські захисники увійшли у село Вербівка на північ від Балаклеї. Там теж тривають запеклі бої.

Повідомляється, що на схід від населеного пункту розташований балаклійський арсенал, ще це вихід на трасу до Балаклії з північного сходу, де окупанти отримують підкріплення.

Є неофіційні дані про те, що на початку атаки української сторони у місті перебували мобілізовані з так званих "ЛНР" та ДНР". Зараз же росіяни перекидають туди резерви під обопільну роботу артилерії.

Ще є непідтверджена офіційно інформація про нібито обстріл Чугуєва у підконтрольній Україні частині Харківщини. Російські пабліки пишуть, що там вразили український штаб сил, що координує наступ на Харківському напрямку.

Пресслужба угруповання Об'єднаних сил опублікувала відео знищення ворожого складу у Балаклії, а також установки С300 та САУ.

Варто зауважити, що росіяни у мережі активно коментують контрнаступ. Багато повідомлень на кшталт: "як так", "все пропало", "я не йму віри росМіноборони". Деякі звинувачували військових у провалі та не підбирали цензурних слів.

Роспропагандисти пишуть, що про наступ ЗСУ на цьому напрямку нібито було відомо вже кілька місяців.