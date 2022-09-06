Київ вимагатиме повної ізоляції Росії у разі проведення псевдореферендуму

На цілі України у війні це не вплине.

Київ вимагатиме повної ізоляції Росії у разі проведення псевдореферендуму
© Facebook/РНБО України

Проведення Москвою так званих «референдумів про приєднання» на окупованих територіях України не вплине на плани Києва щодо повного звільнення захоплених територій у межах 1991 року, пише у статті для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

Він зазначає, що на Банковій виходять із того, що ймовірність проведення «референдумів» — висока, і активізували роботу зі своїми партнерами щодо формування їхньої реакції на «голосування» в окупованих районах та приєднання їх до Росії.

«Упевнений, що Захід піде на жорсткі заходи, якщо референдуми відбудуться. І ми маємо такі запевнення. Думаю, що позицію наших партнерів було доведено до російського керівництва», — сказав у розмові з ZN.UA один із високопосадовців ОПУ.

При цьому в Києві чекають від Заходу не лише різких заяв, а й наполягають на жорстких превентивних діях, щоб запобігти проведенню «референдумів».

Якщо Росія піде на радикальний крок, то західні партнери повинні піти на ізоляцію РФ. Зокрема, Євросоюз має ухвалити рішення про повну заборону видачі шенгенських віз громадянам РФ, а також запровадити санкції проти корпорації «Росатом».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"
До псевдореферендуму на окупованих територіях готове все, навіть результатиДо псевдореферендуму на окупованих територіях готове все, навіть результати
З початку року з Росії виїхали 419 тисяч людейЗ початку року з Росії виїхали 419 тисяч людей
Екс-посол США в Росії підтримує заборону на видачу віз громадянам РФЕкс-посол США в Росії підтримує заборону на видачу віз громадянам РФ
Держекоінспекція про обстріл на Сумщині: зафіксовано перевищення концентрації азоту амонійного у 365 разівДержекоінспекція про обстріл на Сумщині: зафіксовано перевищення концентрації азоту амонійного у 365 разів
РФ «взяла паузу» щодо проведення псевдореферендумів на Херсонщині – гауляйтер області СтремоусовРФ «взяла паузу» щодо проведення псевдореферендумів на Херсонщині – гауляйтер області Стремоусов
Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"
В Афганістані смертник атакував посольство Росії: загинули дипломати та десятки перехожихВ Афганістані смертник атакував посольство Росії: загинули дипломати та десятки перехожих
Переговори України та росії: у Зеленського дали відповідь на "умови кремля"Переговори України та росії: у Зеленського дали відповідь на "умови кремля"
Штурмували Київ та Сєвєродонецьк: СБУ оголосила підозру двом російським генераламШтурмували Київ та Сєвєродонецьк: СБУ оголосила підозру двом російським генералам
Последние новости
Подгружаем последние новости