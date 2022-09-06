Київ вимагатиме повної ізоляції Росії у разі проведення псевдореферендуму

Проведення Москвою так званих «референдумів про приєднання» на окупованих територіях України не вплине на плани Києва щодо повного звільнення захоплених територій у межах 1991 року, пише у статті для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

Він зазначає, що на Банковій виходять із того, що ймовірність проведення «референдумів» — висока, і активізували роботу зі своїми партнерами щодо формування їхньої реакції на «голосування» в окупованих районах та приєднання їх до Росії.

«Упевнений, що Захід піде на жорсткі заходи, якщо референдуми відбудуться. І ми маємо такі запевнення. Думаю, що позицію наших партнерів було доведено до російського керівництва», — сказав у розмові з ZN.UA один із високопосадовців ОПУ.

При цьому в Києві чекають від Заходу не лише різких заяв, а й наполягають на жорстких превентивних діях, щоб запобігти проведенню «референдумів».