Київ вимагатиме повної ізоляції Росії у разі проведення псевдореферендуму
На цілі України у війні це не вплине.
Проведення Москвою так званих «референдумів про приєднання» на окупованих територіях України не вплине на плани Києва щодо повного звільнення захоплених територій у межах 1991 року, пише у статті для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.
Він зазначає, що на Банковій виходять із того, що ймовірність проведення «референдумів» — висока, і активізували роботу зі своїми партнерами щодо формування їхньої реакції на «голосування» в окупованих районах та приєднання їх до Росії.
«Упевнений, що Захід піде на жорсткі заходи, якщо референдуми відбудуться. І ми маємо такі запевнення. Думаю, що позицію наших партнерів було доведено до російського керівництва», — сказав у розмові з ZN.UA один із високопосадовців ОПУ.
При цьому в Києві чекають від Заходу не лише різких заяв, а й наполягають на жорстких превентивних діях, щоб запобігти проведенню «референдумів».
Якщо Росія піде на радикальний крок, то західні партнери повинні піти на ізоляцію РФ. Зокрема, Євросоюз має ухвалити рішення про повну заборону видачі шенгенських віз громадянам РФ, а також запровадити санкції проти корпорації «Росатом».