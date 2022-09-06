НАТО вдалося зібрати половину зимового пакету для України, але є проблема

На заклик відгукнулися США, Канада, Фінляндія та Швеція, приєднатися до зборів планує Німеччина, інформує ZN.ua.

НАТО вдалося зібрати половину зимового пакету для України, але є проблема
© Міноборони України

З наближенням холодів Україна запросила у союзників зимову форму та спорядження. За кілька тижнів НАТО вдалося зібрати половину необхідного, пише Spiegel.

Наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков направив генсекретарю НАТО Єнсу Столтенбергу листа з проханням якнайшвидше поставити Україні зимову форму, взуття та польові табори із зимовим захистом для 200 тисяч солдатів ЗСУ, йдеться у матеріалі.

Альянс закликав своїх членів зібрати все необхідне, щоб українська армія могла воювати у сувору зиму. На заклик відгукнулися Німеччина, США, Канада, Фінляндія та Швеція.

Однак під час збору зимового пакету НАТО зіткнулося з певними труднощами. У більшості країн комплект зимової форми зарезервований для внутрішніх потреб.

У минулому Бундесвер вже стикався із проблемою забезпечення солдатів теплою білизною та зимовою формою для розгортання на східному фланзі НАТО, тому зараз військові чиновники виступають проти передачі теплої форми Україні. Проте Німеччина не збирається відмовлятися від участі у збирані зимового пакету.

«Що стосується зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів та пайки, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України», - говорить міністерка оборони Крістіна Ламбрехт.

Збір зимового спорядження також обговорюватиметься на засіданні у форматі Рамштайн 8 вересня, йдеться у матеріалі. У ньому братиме участь міністр оборони США Ллойд Остін.

Надійне зимове екіпірування має велике значення для боротьби з російськими загарбниками. НАТО пропонує членам альянсу компенсувати передане Україні екіпірування з трастового фонду обсягом близько 40 мільйонів доларів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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