Вбивали та спалювали: під Києвом знаходять нові тіла жертв російських окупантів

Під Києвом продовжують знаходити все нові і нові свідчення звірств російських окупантів – в одному з гаражів багатостраждальної Бучі виявили щонайменше двох убитих та спалених людей, інформує Апостроф.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Стратили і спалили. Залишки щонайменше двох убитих окупантами громадян виявили в одному з гаражів Бучі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що приміщення гаража також повністю вигоріло. За свідченням місцевих жителів під час ворожої окупації російські військові вбили кілька мирних осіб.

На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку та 3 ключі на металевому тримачі.


Марія Швець, Апостроф





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