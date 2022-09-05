Штурмували Київ та Сєвєродонецьк: СБУ оголосила підозру двом російським генералам

В Україні судитимуть двох російських генералів – вони брали участь у вторгненні рашистів на території північних та східних регіонів на початку війни, інформує Апостроф .

Про це йдеться на сайті СБУ .

Так, до суду направили обвинувальний акт, що стосується командувача східного військового округу РФ генерала-полковника Алєксандра Чайко. Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.

Повідомляється, що Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, він очолював окупаційне угруповання "схід" та керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва. Задля забезпечення власної безпеки під час контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. У той же час, на одному із місцевих стадіонів рашист вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині.

На підставі зібраних доказів високопосадовець рф обвинувачується за:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, СБУ зібрали беззаперечні докази військових злочинів, вчинених генерал-майором Еседдулою Абачевим. Він був командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції лнр, який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора. Так, зловмисник керував діями окупантів на східному напрямку, зокрема, зафіксовано його перебування та безпосередня участь у бойових діях українців у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За ці злочини, Росія нагородила Абачева званнями "героя росії" та "героя лнр".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).