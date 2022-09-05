Штурмували Київ та Сєвєродонецьк: СБУ оголосила підозру двом російським генералам

В Україні судитимуть двох російських генералів – вони брали участь у вторгненні рашистів на території північних та східних регіонів на початку війни, інформує Апостроф.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Так, до суду направили обвинувальний акт, що стосується командувача східного військового округу РФ генерала-полковника Алєксандра Чайко. Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.

Повідомляється, що Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, він очолював окупаційне угруповання "схід" та керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва. Задля забезпечення власної безпеки під час контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. У той же час, на одному із місцевих стадіонів рашист вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині.

На підставі зібраних доказів високопосадовець рф обвинувачується за:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, СБУ зібрали беззаперечні докази військових злочинів, вчинених генерал-майором Еседдулою Абачевим. Він був командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції лнр, який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора. Так, зловмисник керував діями окупантів на східному напрямку, зокрема, зафіксовано його перебування та безпосередня участь у бойових діях українців у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За ці злочини, Росія нагородила Абачева званнями "героя росії" та "героя лнр".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудові розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки, слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і Луганської обласної прокуратури.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти погрожують вчителям окупованої Херсонщини за відмову працювати за російськими програмамиОкупанти погрожують вчителям окупованої Херсонщини за відмову працювати за російськими програмами
В Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фотоВ Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фото
Керівник лікарні віддав палати під житло для рашистів: "пройшов курси з навчання за російськими стандартами"Керівник лікарні віддав палати під житло для рашистів: "пройшов курси з навчання за російськими стандартами"
Псевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зернаПсевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зерна
NYT: Контрнаступи зазвичай починаються зненацька, чому Україна оголосила про свою операцію?NYT: Контрнаступи зазвичай починаються зненацька, чому Україна оголосила про свою операцію?
Наживалися на біженцях: на Київщині чиновники вимагали гроші у ВПОНаживалися на біженцях: на Київщині чиновники вимагали гроші у ВПО
У двох районах Київської області 30 серпня лунатимуть вибухиУ двох районах Київської області 30 серпня лунатимуть вибухи
Гауляйтер Маріуполя та інші: СБУ повідомила про підозру ще десяти високопосадовцям-колаборантамГауляйтер Маріуполя та інші: СБУ повідомила про підозру ще десяти високопосадовцям-колаборантам
Київська влада прокоментувала інформацію про обов’язкову евакуацію столиціКиївська влада прокоментувала інформацію про обов’язкову евакуацію столиці
У Запорізькій області окупанти вдарили по житловому будинку: серед загиблих - мати з двома дітьмиУ Запорізькій області окупанти вдарили по житловому будинку: серед загиблих - мати з двома дітьми
Последние новости
Подгружаем последние новости