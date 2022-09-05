У заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватися
Росія, очевидно, буде намагатися все ж залишити за собою Донбас та Крим, але для України подібні компроміси вже є неможливими, додав він, інформує
Політолог Володимир Фесенко зауважив, що все частіше у Кремлі заявляють, що готові до переговорів з Україною. Проте від попередніх заяв Москви нові відрізняються тим, що в них немає ультиматумів - лише натяки на нові "жести доброї волі". В
"Завдання України просте: потрібно змушувати РФ до нових "жестів доброї волі". І тут поле дуже широке. Те, що ми бачимо зараз і за останні місяці - це тільки початок. І природно, примушувати Росію до "жестів доброї волі" потрібно на фронті. Ось цю мову РФ розуміє найкраще, - вважає експерт. - Ми вже бачили і відхід росіян з Київської області, взагалі з півночі України, і відхід зі зміїного. Це все подавалося як"жест доброї волі". Чому ми зараз і використовуємо іронічно цей термін... Схоже, що тактика української армії якраз і полягає в тому, щоб з мінімальними втратами з нашого боку вичавити російські війська з Херсона".
Фесенко пояснив, що для Росії "жест доброї волі" - прийом, з допомогою якого там намагаються приховати свої помилки. Проте пояснити цим майбутню втрату Донбасу та Криму Кремль не зможе. Насамперед тому, що ще на початку великої війни РФ заявила про плани "звільнити" весь Донбас.
"Тому вони і висувають неофіційно такі варіанти. Щоб залишити за РФ Крим і Донбас. У цьому їх логіка, яка нас не влаштовує.... За статусом будь-яких окупованих територій компроміс між РФ і Україною неможливий", - резюмував політолог.