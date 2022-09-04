Німеччина хоче спростити прийом на ПМП кваліфікованих мігрантів

Фахівці з визнаним у Німеччині дипломом за промовчанням підходитимуть під категорію тих, хто може отримати карту можливостей, інформує ZN.ua.

Проект закону про імміграцію, який уряд ФРН представить восени, передбачає спрощення переїзду до Німеччини кваліфікованих фахівців. Про це повідомив міністр праці Хубертус Хайль в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє DW.

Законопроект передбачає запровадження "картки можливостей" (Chancenkarte), в якій претендентам проставлятимуться бали. І тим фахівцям, яких потребує країна, в'їзд буде полегшений, пояснив Хайль.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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