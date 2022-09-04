Жінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язаними

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З 1 жовтня жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. У списку – 14 спеціальностей.

Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені, розповів юрист Міноборони Володимир Смілка Суспільному.

Виданий минулоріч наказ Міноборони №313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік – це не мобілізація.

Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка говорить: на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

"Так як ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування", — пояснив він.

Документи, які необхідні для взяття жінок на військовий облік, також не відрізняються. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть, каже юрист.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", — сказав він.

Нині, говорить Володимир Смілка, Міноборони досліджує, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни.

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Алексей Ионов, politeka.net





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