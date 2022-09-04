"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном

танк окупантів

Військове командування армії РФ посилило окупаційні підрозділи на Херсонському напрямку "кадировцями". А в лавах останніх виявилося чимало тих, хто бажає помститися російським військовим за злочини в Чечні.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Він посилається на інформацію руху опору "Південь" Української добровольчої армії.

Сергій Братчук

Там зазначають, що єдиною можливістю для російських військових врятувати своє життя на Херсонському напрямку нині залишається добровільне здавання в полон.

Адже, за наявними даними, позаду регулярних частин ЗС РФ командування висунуло підрозділи так званих кадировців. Вони мають відіграти роль "загородзагонів" під час відступу окупантів під ударами ЗСУ.

"Ба більше, серед самих "кадировців" зафіксовано настрої помститися російським десантникам (їх чимало на Херсонщині), чиї попередники знищували цивільне населення під час чеченських кампаній Кремля на Кавказі", – пояснив Братчук.

кадирівці


Алексей Ионов, politeka.net





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