Шольц: Росія — ненадійний партнер в енергетичній сфері

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ є ненадійним партнером в енергетичній сфері. Про це повідомляє DW.

Канцлер Німеччини також представив третій пакет заходів для компенсації різкого зростання цін, зокрема в енергетичному секторі, через перебої з постачанням російських енергоресурсів.

Однак, навіть попри енергетичні проблеми, Шольц налаштований оптимістично.

«Ми переживемо цю зиму», - заявив він.

Шольц оголосив про пакет заходів на 65 млрд євро для на зниження тиску на домогосподарства. Також студенти в країні отримають одноразову виплату у розмірі 200 євро, пенсіонери – 300 євро. Крім того, Німеччина планує збільшити допомогу на дітей.

На слова Шольца про Росію вже відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв. Він вважає, що Німеччина «оголосила Росії гібридну війну».