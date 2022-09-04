ЄС запросить нового прем'єр-міністра Британії на саміт у Празі

Запрошення нового прем’єра Британії контрастує з попереднім рішенням не запрошувати Джонсона на саміт блоку, інформує ZN.ua.

ЄС запросить нового прем’єр-міністра Британії на саміт для обговорення нової організації, що об’єднає демократії європейського континенту. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє The Guardian.

На саміті в Празі 6 жовтня лідери ЄС планують обговорити формування Європейської політичної спільноти — органу, який займатиметься питаннями безпеки на всьому континенті.

Мішель не сумнівається, що Британію запросять до столиці Чехії, попри «труднощі» навколо протоколу щодо Північної Ірландії. На його думку, Велика Британія має бути на саміті.

«Навіть якщо у нас є дискусії та труднощі щодо цієї теми [протоколу щодо Північної Ірландії]; у ширшій перспективі, безсумнівно, ми друзі і нам потрібно продовжувати діяти разом», - додав Мішель.

Мішель є близьким політичним соратником президента Франції Еммануеля Макрона, який у травні окреслив ідею Європейської політичної спільноти, яка включала б усі демократії континенту, включаючи Україну та інших кандидатів на членство в ЄС на Західних Балканах.

«Сполучене Королівство є другом, партнером-однодумцем», — додав Мішель.

Запрошення нового прем’єра Британії на зустріч європейських лідерів контрастує з попереднім рішенням не запрошувати Бориса Джонсона на саміт ЄС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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