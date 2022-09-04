Головний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форумі

Політик, який зараз займає третє місце в Комуністичній партії Китаю, має залишити свою партійну посаду на партійному з’їзді наступного місяця, але залишатиметься на посаді в парламенті до березня, інформує ZN.ua.

Головний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форумі
© depositphotos / Diloka107

Головний законодавець Китаю Лі Чжаньшу візьме участь у сьомому Східному економічному форумі у російському Владивостоці, цього тижня. Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Сіньхуа. Судячи з усього, він стає найбільш статусним китайським чиновником, який відвідав Росію з початку війни в Україні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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