Головний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форумі

Головний законодавець Китаю Лі Чжаньшу візьме участь у сьомому Східному економічному форумі у російському Владивостоці, цього тижня. Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство Сіньхуа . Судячи з усього, він стає найбільш статусним китайським чиновником, який відвідав Росію з початку війни в Україні.