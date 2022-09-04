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2022-09-04
Головний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форумі
Політик, який зараз займає третє місце в Комуністичній партії Китаю, має залишити свою партійну посаду на партійному з’їзді наступного місяця, але залишатиметься на посаді в парламенті до березня, інформує
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Головний законодавець Китаю Лі Чжаньшу візьме участь у сьомому Східному економічному форумі у російському Владивостоці, цього тижня. Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство
Оксана Коваль, ZN.ua