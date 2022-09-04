ЄС має діяти одностайно, щоб запровадити обмеження ціни на російську нафту - Міністр фінансів Франції

Європа також має бути готовою для повного припинення поставок газу з РФ

ЄС має діяти одностайно, щоб запровадити обмеження ціни на російську нафту - Міністр фінансів Франції
ЄС має бути єдиним для зупинення енергетичного шантажу з боку РФ

Євросоюз має діяти одностайно, щоб запровадити обмеження ціни на російську нафту та подолати небажання деяких країн-членів підтримати ініціативу Великої сімки щодо обмеження російських надходжень від енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

«Лідери G-7 погодилися обмежити ціни на нафту, але без підтримки з боку держав-членів ЄС це буде складним завданням, давайте будемо чіткими, це займе час», — сказав Ле Мер у суботу на форумі в Італії.

«Але нам потрібно пояснити всім 27 державам-членам, що якщо ми хочемо дотримуватися політики санкцій, необхідно обмежити ціну на нафту. Оскільки Росія підпадає під санкції, вона не повинна отримувати вигоду від доходів від нафти чи газу», - додав він.

За словами міністра фінансів Франції, має бути широкий консенсус щодо стримування російських енергетичних надходжень, і обмеження має бути підтримане країнами за межами G-7, щоб це не розглядалося як «західна ініціатива проти Росії», а як «глобальна ініціатива проти війни в Україні».

Росія обмежує постачання свого газу до ЄС, сприяючи різкому зростанню цін на фоні його дефіциту в наступні холодні зимові місяці. Російський енергетичний гігант ПАТ «Газпром» заявив у вівторок, що припиняє постачання газу французькій Engie SA.

У п’ятницю, через кілька годин після того, як G-7 оголосила про план обмеження цін, «Газпром» заявив, що припинив постачання через свій ключовий газопровід «Північний потік» на невизначений термін, цей крок засудили європейські політики як спробу використати енергію як зброю.

"Я думаю, що це не сюрприз. Треба бути готовими до повного припинення поставок газу з Росії ", - резюмував Ле Мер.


Артем Руденко, ZN.ua





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