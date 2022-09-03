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2022-09-03
Окупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямках
Загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ.
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Російські окупанти посилюють охорону берегової лінії Дніпра у тимчасово окупованих районах Запоріжжя та Херсонщини,
«Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро, та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей», - розповідають військові.
Ольга Чекіс, ZN.ua