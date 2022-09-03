Окупанти посилюють оборону берегової лінії Дніпра на двох напрямках

Російські окупанти посилюють охорону берегової лінії Дніпра у тимчасово окупованих районах Запоріжжя та Херсонщини, повідомили у Генштабі. У такий спосіб загарбники, імовірно, готуються до контрнаступу ЗСУ.

«Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро, та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей», - розповідають військові.