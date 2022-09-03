Ворог зазнав величезних втрат на Запоріжжі, вбитих везуть вантажівками: зведення Генштабу на ранок 3 вересня

Йде вже 192-га доба повномасштабної війни з російськими окупантами. На ранок суботи, 3 вересня, противник припинив атаки на сході, але продовжує штурмувати позиції ЗСУ на півдні, зазнаючи величезних втрат.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

Минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов’янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли об?єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина.

Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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