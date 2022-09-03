Україна виходить з Об’єднаного інституту ядерних досліджень, штаб-квартира якого розташована в РФ

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Україна виходить з Об’єднаного інституту ядерних досліджень, штаб-квартира якого розташована в РФ

Український уряд ухвалив постанову про вихід нашої країни зі складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відповідну пропозицію - ініціювати в уряді проєкт рішення про вихід України із членства організацій, штаб-квартири яких розташовані на території країни-агресора, зокрема Об’єднаного інституту ядерних досліджень - надало Міністерству освіти і науки Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Це мотивували, зокрема, рішенням Ради Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері та вжиття заходів щодо призупинення співпраці ЦЕРН із профільними установами рф, що функціонують на території країни-агресора і учасником яких є й Україна.

У міністерстві підкреслили, що постанова Кабміну про вихід з інституту «спрямована на захист національних інтересів та національної безпеки України».

Об’єднаний інститут ядерних досліджень - це міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована у місті Дубна Московської області РФ. Її заснували у 1956 році 18 держав-членів. Основні напрями теоретичних і експериментальних досліджень інституту: ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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