ЗСУ "відкобзонили" третину тисячі окупантів: свіже зведення Генштабу

Повномасштабна російсько-українська війна триває 191 день, і за цей період країна-терорист Росія понесла рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці завдяки ефективність роботі Збройних Сил України. Окупаційне військо зменшилось щонайменше на 48 700 військових, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 2 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2009 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ? 4366 (+21) од,
  • артилерійських систем – 1126 (+11) од,
  • РСЗВ – 289 (+2) од,
  • засоби ППО - 153 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 205 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),
  • крилаті ракети - 198 (+2),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 105 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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