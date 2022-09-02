ЗСУ "відкобзонили" третину тисячі окупантів: свіже зведення Генштабу

Повномасштабна російсько-українська війна триває 191 день, і за цей період країна-терорист Росія понесла рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці завдяки ефективність роботі Збройних Сил України. Окупаційне військо зменшилось щонайменше на 48 700 військових, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 2 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,

танків ? 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин ? 4366 (+21) од,

артилерійських систем – 1126 (+11) од,

РСЗВ – 289 (+2) од,

засоби ППО - 153 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),

крилаті ракети - 198 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,

спеціальна техніка - 105 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.