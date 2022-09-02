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2022-09-02
ЗСУ "відкобзонили" третину тисячі окупантів: свіже зведення Генштабу
Повномасштабна російсько-українська війна триває 191 день, і за цей період країна-терорист Росія понесла рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці завдяки ефективність роботі Збройних Сил України. Окупаційне військо зменшилось щонайменше на 48 700 військових, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 2 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ? 2009 (+12) од,
- бойових броньованих машин ? 4366 (+21) од,
- артилерійських систем – 1126 (+11) од,
- РСЗВ – 289 (+2) од,
- засоби ППО - 153 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),
- крилаті ракети - 198 (+2),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,
- спеціальна техніка - 105 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф