Кремлівський диктатор наказав захопити Донецьку область до 15 вересня: про поточну ситуацію розповіли у Генштабі

володимир путін

Російський диктатор путін наказував повністю захопити Донецьку область до 15 вересня, окупанти коригують плани.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, на сході противник веде перегрупування військ Центрального військового округу з Лугансько-Донецького на Курахівський напрямок, щоб наростити угруповання.

Він зазначив, що після відновлення боєздатності росіяни додатково ввели у бій за однією батальйонно-тактичною групою на Слов'янське та Миколаївське напрями.

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу", - сказав Громов.

Представник Генштабу наголосив, що окупанти вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня.

путін, кремль


Алексей Ионов, politeka.net





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