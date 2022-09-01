ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»

Він фігурує в справі про розтрату коштів

ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»
ГБР працює над екстрадицією "Батальйону Монако"
© president.gov.ua

Державне бюро розслідувань підтвердило місце знаходження одного з героїв журналістського розслідування про «Батальйон Монако» та працює над його екстрадицією. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ мова може йти про бізнесмена Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн.

Також у повідомленні бюро згадується інший «боєць» так званого «Батальйону Монако».

«По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту. Під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету», - повідомляють у ДБР.

За даними слідства, ці компанії після анексії АР Крим продовжували працювати на півострові. Його майно наразі заарештовано.

У бюро нагадують, що 17 серпня 2022 року розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні «Української правди», щодо виїзду до Князівства Монако військовозобов’язаних громадян України під час дії воєнного стану.


Артем Руденко, ZN.ua





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