Ліз Трасс заприсяглася приїхати до Києва в разі перемоги на виборах

Чинна міністерка закордонних справ обіцяє Україні повну підтримку, інформує ZN.ua.

Ліз Трасс заприсяглася приїхати до Києва в разі перемоги на виборах
© Number 10/Flickr

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що в разі обрання її лідером Консервативної партії, який автоматично стає прем’єр-міністром країни, свою першу телефонну розмов вона проведе з президентом України Володимиром Зеленським. Таку відповідь на питання вона дала під час останнього туру дебатів, організованих LBC.

Також глава британського МЗС підтвердила, що хоче здійснити візит в Україну.

«Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства, А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це», — пояснила вона.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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