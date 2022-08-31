Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 31 серпня

На Донбасі тривають запеклі бої на бахмутському та авдіївському напрямках, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 31 серпня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на середу, 31 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

На Донбасі тривають запеклі бої на бахмутському та авдіївському напрямках. Там окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області.

Також точаться бої в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Ворог проводить заходи з перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, аби підсилити бойові підрозділи та поновити наступ на даному напрямку.


Анна Конюченко, ZN.ua





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