«Так буде з кожним колаборантом»: з'явилося фото могили екс-нардепа, який зрадив Україну

У Мережі з'явився знімок останнього притулку колишнього народного депутата від «Слуги народу» Сергія Ковальова, який після вторгнення росії перейшов на бік ворога.

Фото зроблено на цвинтарі міста Гола Пристань на Херсонщині.

"Так буде з кожним колаборантом України!", - коротко прокоментував фото радник голови МВС України Антон Геращенко.

Нагадаємо, тіло з вогнепальним пораненням у голову незаконно призначеного окупаційною "владою" заступника глави уряду Херсонської області з питань сільського господарства Олексія Ковальова виявили у його будинку, у місті Гола Пристань на провулку "Торговий". Поруч лежала помпова рушниця "Моссберг", яка офіційно була зареєстрована на самого Ковальова. Він загинув удома. Хто саме стріляв – поки що невідомо.