«Так буде з кожним колаборантом»: з'явилося фото могили екс-нардепа, який зрадив Україну

«Так буде з кожним колаборантом»: з'явилося фото могили екс-нардепа, який зрадив Україну

У Мережі з'явився знімок останнього притулку колишнього народного депутата від «Слуги народу» Сергія Ковальова, який після вторгнення росії перейшов на бік ворога.

Фото зроблено на цвинтарі міста Гола Пристань на Херсонщині.

"Так буде з кожним колаборантом України!", - коротко прокоментував фото радник голови МВС України Антон Геращенко.

Нагадаємо, тіло з вогнепальним пораненням у голову незаконно призначеного окупаційною "владою" заступника глави уряду Херсонської області з питань сільського господарства Олексія Ковальова виявили у його будинку, у місті Гола Пристань на провулку "Торговий". Поруч лежала помпова рушниця "Моссберг", яка офіційно була зареєстрована на самого Ковальова. Він загинув удома. Хто саме стріляв – поки що невідомо.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 30 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 30 серпня
Рада ухвалила законопроект, який сподобається не всім українцям: одна з умов початку переговорів щодо вступу до ЄСРада ухвалила законопроект, який сподобається не всім українцям: одна з умов початку переговорів щодо вступу до ЄС
Під Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухівПід Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухів
З території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиціЗ території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиці
Росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідківРосіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідків
Туреччина пропустила російський корабель у Чорне море: фотоТуреччина пропустила російський корабель у Чорне море: фото
Окупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фотоОкупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фото
У Новій Каховці знову "смажать" окупантів: фото та відеоУ Новій Каховці знову "смажать" окупантів: фото та відео
Як виглядають Нова Каховка та Херсон після "прильотів": фото та відеоЯк виглядають Нова Каховка та Херсон після "прильотів": фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости