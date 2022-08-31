Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення, - політолог Михайло Шейтельман

Політолог Михайло Шейтельман розповів, що українська армія всерйоз взялася за визволення Криму, що показують останні атаки на військові об'єкти противника на півострові.

Про це він розповів у своєму блозі .

«Велика тактика обрана українським військовим командуванням та політичним керівництвом. Я раніше думав, що наступною метою української армії є звільнення Донецька, щоб завдати удару по путіну, і він втратив обличчя, адже якщо українські війська в результаті путінської «спецоперації» увійдуть до Донецька, то навряд чи путін надовго збереже свою владу», - наголосив Михайло Шейтельман.

За словами експерта, Україна обрала за мету саме Крим, що є, як він зазначив, «ще зухваліше, ніж звільнення Донбасу». Це обумовлено особливим, навіть можна сказати «сакральним» ставленням російського керівництва до півострова: звільнення Криму – це буде нищівний удар для путінської влади.

«Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення. На момент, коли я записую це відео, вже минуло 10 днів з моменту минулого бомбардування Криму, і уявіть собі – путін мовчить, хоч він точно розуміє, що це не «покурили невдало», - наголосив Михайло Шейтельман.

Також експерт нагадав, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц запитав, чи може Україна західною зброєю атакувати Крим, на що він відповів – «Ми підтримуємо відновлення територіальної цілісності України».