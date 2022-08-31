Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення, - політолог Михайло Шейтельман

Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення, - політолог Михайло Шейтельман

Політолог Михайло Шейтельман розповів, що українська армія всерйоз взялася за визволення Криму, що показують останні атаки на військові об'єкти противника на півострові.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Велика тактика обрана українським військовим командуванням та політичним керівництвом. Я раніше думав, що наступною метою української армії є звільнення Донецька, щоб завдати удару по путіну, і він втратив обличчя, адже якщо українські війська в результаті путінської «спецоперації» увійдуть до Донецька, то навряд чи путін надовго збереже свою владу», - наголосив Михайло Шейтельман.

За словами експерта, Україна обрала за мету саме Крим, що є, як він зазначив, «ще зухваліше, ніж звільнення Донбасу». Це обумовлено особливим, навіть можна сказати «сакральним» ставленням російського керівництва до півострова: звільнення Криму – це буде нищівний удар для путінської влади.

«Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення. На момент, коли я записую це відео, вже минуло 10 днів з моменту минулого бомбардування Криму, і уявіть собі – путін мовчить, хоч він точно розуміє, що це не «покурили невдало», - наголосив Михайло Шейтельман.

Також експерт нагадав, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц запитав, чи може Україна західною зброєю атакувати Крим, на що він відповів – «Ми підтримуємо відновлення територіальної цілісності України».


user, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Тіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетономТіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетоном
Росіяни використовують час на свою користь: Україна затягує відкриття справ про конфіскацію майна громадян РФРосіяни використовують час на свою користь: Україна затягує відкриття справ про конфіскацію майна громадян РФ
В ГУР розповіли, як РФ планує укріпити оборону КримуВ ГУР розповіли, як РФ планує укріпити оборону Криму
Росіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISWРосіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISW
У небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний моментУ небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний момент
Михайло Горбачов пішов із життя: йому був 91 рікМихайло Горбачов пішов із життя: йому був 91 рік
Запорізький гауляйтер Балицький втік до КримуЗапорізький гауляйтер Балицький втік до Криму
Помер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСРПомер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСР
Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів КримуНе перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів — Зеленський звернувся до жителів Криму
Три облради закрили свої рішення для громадян — ЧесноТри облради закрили свої рішення для громадян — Чесно
Последние новости
Подгружаем последние новости