Запорізький гауляйтер Балицький втік до Криму

Зрадник спочатку сам про це повідомив, пославшись на «сімейні обставини», а після хвилі критики видалив свій допис, інформує ZN.ua.

Запорізький гауляйтер Балицький втік до Криму
© Опозиційний блок

Гауляйтер окупованої Запорізької області Євген Балицький поїхав до анексованого Росією Криму. Він спочатку сам про це повідомив у своєму Telegram, але згодом видалив свій допис.

Cкріншот допису Балицького, який пояснив своє перебування у Криму «сімейними обставинами», опублікував український блогер та активіст Сергій Стерненко.

Як повідомляв сам Балицький, «у зв’язку з сімейними обставинами він змушений якийсь час» виконувати свої обов’язки з Криму. І в тому ж дописі він запевнив, що в окупаційної влади все йде за планом, зокрема підготовка до «референдуму» про анексію Росією окупованих територій Запорізької області.

Проте пізніше, після хвилі критичних коментарів, Балицький видалив свій допис.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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