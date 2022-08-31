Помер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСР

Пішов із життя перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов.

У вівторок, 30 серпня, пізно ввечері стало відомо про смерть першого та єдиного президента Радянського союзу Михайла Горбачова. Про смерть 91-річного екс-політика повідомили низка російських ЗМІ. Зазначається, що смерть настала після тривалої хвороби, за деякою інформацією, Горбачов мав проблеми з нирками.

"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", – сказали у центральній клінічній лікарні.

Як повідомляють деякі ЗМІ, вже відомо, що політика поховають на Новодівичому кладовищі в Москві, в родовому захоронені поряд із дружиною Раїсою.

Зазначимо, що Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР. Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР.