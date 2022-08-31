Одеська ОВА порадила Труханову демонтувати імперські пам'ятники

Мерії радять знести пам’ятники, які ворожа пропаганда використовує для просування ідей щодо приналежності території Одещини до РФ, інформує ZN.ua.

Одеська ОВА порадила Труханову демонтувати імперські пам'ятники
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Одеська обласна військова адміністрація рекомендує міській раді Одеси демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на листа ОВА до мерії..

Необхідність демонтажу пам’ятників, які ворожа пропаганда використовує для просування ідей щодо приналежності території Одещини до РФ обґрунтовується, зокрема, актуальністю питання очищення публічного простору українських міст від нашарувань російських імперських штампів та міфів.

В листі також зазначається, що вказані пам'ятники не приймалися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

«Звертаємо увагу, що пам’ятник засновникам Одеси (Катерині ІІ) та пам’ятник Суворову у встановленому Законом порядку під охорону держави як об’єкти культурної спадщини не приймалися, а отже для вжиття заходів з їх демонтажу відсутня необхідність в отриманні спеціальних дозволів в Міністерстві культури та інформаційної політики України або інших органах охорони культурної спадщини. Враховуючи зазначене, обласна державна адміністрація рекомендує розглянути питання про демонтаж зазначених пам’ятників», — йдеться в документі.

Інші пам'ятники на честь культурних та військових діячів Російської імперії, які є об’єктами культурної спадщини, «мають бути виключені з публічного простору шляхом перенесення їх до музеїв».

Нагадаємо, що днями міський голова Одеси заявив, що Україні варто шукати компроміси з Росією.

Раніше Генадій Труханов анонсував перейменування низки вулиць через небажання міста мати щось спільне із Росією.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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