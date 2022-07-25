«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив , що домовленості про експорт українського зерна та часткове розблокування українських портів не означають покращення безпекової ситуації для жителів Одеської області.

"Деяка частина населення, чомусь, прийняла домовленості як те, що буде послаблено мінно-вибухову безпеку. Цього не буде, тому заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається актуальною. Я особливо хочу це підкреслити. Шлях буде технічний і тільки для кораблів", - наголосив Братчук.