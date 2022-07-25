«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА

Одеситів просять не купатися в морі та не відвідувати пляжі, інформує ZN.ua.

«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА
© Vesti

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що домовленості про експорт українського зерна та часткове розблокування українських портів не означають покращення безпекової ситуації для жителів Одеської області.

"Деяка частина населення, чомусь, прийняла домовленості як те, що буде послаблено мінно-вибухову безпеку. Цього не буде, тому заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається актуальною. Я особливо хочу це підкреслити. Шлях буде технічний і тільки для кораблів", - наголосив Братчук.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
Повістка ще не означає мобілізацію - РєзніковПовістка ще не означає мобілізацію - Рєзніков
Повторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означаєПовторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означає
Українська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означаєУкраїнська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означає
«Нейтралітет не означає байдужість» — президент Швейцарії пояснив рішення приєднатися до санкцій проти РФ«Нейтралітет не означає байдужість» — президент Швейцарії пояснив рішення приєднатися до санкцій проти РФ
Die Welt: Україна повернула контроль над островом Зміїний, що це означає?Die Welt: Україна повернула контроль над островом Зміїний, що це означає?
Попереду важка робота: що означає статус кандидата у члени ЄСПопереду важка робота: що означає статус кандидата у члени ЄС
Російські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВАРосійські війська використовували знищені "вишки Бойка" як пункти зміцнення — Одеська ОВА
70% украинцев до сих пор ждет "покращення"
В Кабмине уверены, что "покращення" Януковича сразит ЕС наповал
"Покращення" флюорографии: Заняв очередь в 4:00 утра, на прием можно так и не попасть
Последние новости
Подгружаем последние новости