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2022-07-25
«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА
Одеситів просять не купатися в морі та не відвідувати пляжі, інформує
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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
"Деяка частина населення, чомусь, прийняла домовленості як те, що буде послаблено мінно-вибухову безпеку. Цього не буде, тому заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається актуальною. Я особливо хочу це підкреслити. Шлях буде технічний і тільки для кораблів", - наголосив Братчук.
Анна Конюченко, ZN.ua