Для "розхитування" ситуації в Україні ФСБ намагається використати місцевих кримінальних авторитетів – Данілов

РНБО відслідковує українців, які погоджуються співпрацювати з ФСБ, запевнив Данілов, інформує ZN.ua.

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© Facebook/РНБО України

Для "розхитування" ситуації в Україні ФСБ Росії намагається залучити кримінальних авторитетів, зокрема з Харківської області, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського новинного телемарафону.

"Продовжує працювати п’яте управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо з Харківської області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - сказав він.

Секретар РНБО запевнив, що Україна відслідковує таких осіб.

"Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з "ФСБшними тіпами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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