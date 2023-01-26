Для "розхитування" ситуації в Україні ФСБ намагається використати місцевих кримінальних авторитетів – Данілов

Для "розхитування" ситуації в Україні ФСБ Росії намагається залучити кримінальних авторитетів, зокрема з Харківської області, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського новинного телемарафону .

"Продовжує працювати п’яте управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо з Харківської області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - сказав він.

Секретар РНБО запевнив, що Україна відслідковує таких осіб.

"Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з "ФСБшними тіпами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - сказав він.