У Мінкульті порадили КМДА демонтувати пам’ятник Ватутіна

Монумент споруджений над його могилою у Маріїнському парку в Києві, інформує ZN.ua.

У Мінкульті порадили КМДА демонтувати пам’ятник Ватутіна

Міністерство культури та інформаційної політики, яке вже давно обговорювало рішення про демонтаж деяких пам’ятників, порадило Київській міській державній адміністрації прибрати пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, а також визнати його пам’яткою монументального мистецтва. Про це йдеться у офіційній заяві Мінкульту.

"25 січня у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання експертної комісії щодо подальшої долі пам’ятників радянських і російських діячів у Києві. Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну експертна комісія МКІП рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва", – зазначається у заяві.

У відомстві підкреслили, що з огляду на рекомендацію комісії щодо демонтування об‘єкта, розглядається можливість рішення про невнесення пам‘ятника до Реєстру нерухомих пам'яток, про що МКІП інформуватиме КМДА. В такому випадку об'єкт вилучатиметься з Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини згідно з процедурою.

"Водночас, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, МКІП рекомендуватиме КМДА взяття її на облік як музейного предмета та переміщення до музейних фондів. Таким місцем зберігання може стати, до прикладу, музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна", – додали у Мінкульті.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
У Мінкульті сподіваються, що протягом року церкви дійдуть згоди щодо дати РіздваУ Мінкульті сподіваються, що протягом року церкви дійдуть згоди щодо дати Різдва
У Вашингтоні встановили пам’ятник СковородіУ Вашингтоні встановили пам’ятник Сковороді
Ватутіна і Щорса в Києві не буде – рішення урядуВатутіна і Щорса в Києві не буде – рішення уряду
Труханова закликають демонтувати в Одесі вивіски російською мовоюТруханова закликають демонтувати в Одесі вивіски російською мовою
Евакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДАЕвакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДА
У столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліскУ столиці хочуть перейменувати площу Перемоги та демонтувати обеліск
Температура в квартирах Києва буде такою ж, як у минулі зими – КМДАТемпература в квартирах Києва буде такою ж, як у минулі зими – КМДА
Мобільні котельні та пункти обігріву: в КМДА розповіли про плани на випадок проблем з теплопостачаннямМобільні котельні та пункти обігріву: в КМДА розповіли про плани на випадок проблем з теплопостачанням
У Києві піднявся рівень води у Дніпрі, в КМДА просять не панікуватиУ Києві піднявся рівень води у Дніпрі, в КМДА просять не панікувати
У Києві запустили флешмоб за знесення пам'ятника Пушкіну: що ще пропонують демонтуватиУ Києві запустили флешмоб за знесення пам'ятника Пушкіну: що ще пропонують демонтувати
Последние новости
Подгружаем последние новости