У Мінкульті порадили КМДА демонтувати пам’ятник Ватутіна

Міністерство культури та інформаційної політики, яке вже давно обговорювало рішення про демонтаж деяких пам’ятників, порадило Київській міській державній адміністрації прибрати пам’ятник генералу Миколі Ватутіну, а також визнати його пам’яткою монументального мистецтва. Про це йдеться у офіційній заяві Мінкульту.

"25 січня у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання експертної комісії щодо подальшої долі пам’ятників радянських і російських діячів у Києві. Щодо пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну експертна комісія МКІП рекомендувала КМДА демонтувати та перенести його, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва", – зазначається у заяві.

У відомстві підкреслили, що з огляду на рекомендацію комісії щодо демонтування об‘єкта, розглядається можливість рішення про невнесення пам‘ятника до Реєстру нерухомих пам'яток, про що МКІП інформуватиме КМДА. В такому випадку об'єкт вилучатиметься з Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини згідно з процедурою.

"Водночас, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, МКІП рекомендуватиме КМДА взяття її на облік як музейного предмета та переміщення до музейних фондів. Таким місцем зберігання може стати, до прикладу, музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна", – додали у Мінкульті.