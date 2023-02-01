У Росії пропонують визнати Лесю Українку іноагенткою, а пам’ятники їй замінити на Кадирова і Прігожина

Депутат Держдуми каже, що вона «народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії погано», інформує ZN.ua.

У Росії пропонують визнати Лесю Українку іноагенткою, а пам’ятники їй замінити на Кадирова і Прігожина
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Депутат російської Держдуми Андрєй Гурульов пропонує визнати українську поетесу Лесю Українку іноагенткою, а замість пам’ятника їй встановити скульптури очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина і лідера Чечні Рамзана Кадирова. Про це, як повідомляє УНІАН, він сказав в ефірі в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Андрєй Гурульов розкритикував те, що до пам'ятника поетесі на Українському бульварі у Москві люди покладали квіти і дитячі іграшки, щоб вшановувати пам'ять про загиблих від російської ракети під час удару по Дніпру 14 січня.

«Це справжній іноагент. Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим?», – сказав він.

Гурульов вважає, що в Росії є багато «орлів», які більше варті, щоб їм встановлювали пам’ятники.

«Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне-політ патріотичної фантазії», – підсумував він.

Пам'ятник Лесі Українки встановили в Москві у 2006 році в рамках заходів, присвячених Дню міста на Українському бульварі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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