КМДА: Укриття "приватників" відчинятимуть примусово

В адміністрації пояснили, як це узгоджується з законодавством.

Укриття приватної форми власності у Києві відкриватимуть примусово, заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час сьогоднішнього брифінгу. Це відбуватиметься тоді, коли власники вчасно не будуть забезпечувати до них доступ, інформує ZN.ua.

КМДА: Укриття
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"Сьогодні було прийнято рішення виконати примусові заходи з відчинення всіх сховищ та об’єктів подвійного використання. Нагадаю, що в нашому місті сьогодні нараховується 4 455 сховищ, об’єктів подвійного використання, з яких майже 1100 – сховища приватної форми власності. Є ще державна та комунальна (форми власності - ред.). Якщо на останні ми можемо впливати, то з приватниками – вкрай важка ситуація, - пояснив Ткачук. - Згідно з чинним законодавством, крім адміністративного впливу, ми не можемо ніяк впливати на цих балансоутримувачів".

Чиновник також пояснив, як таке нововведення буде співіснувати з законом. За його словами, у Києві є Фонд захисних споруд цивільного захисту. І якщо якесь з приватних приміщень внесено до цього переліку, воно повинно бути постійно відчиненим.

"Кожному балансоутримувачу потрібно визначити коменданта цього сховища або мешканців будинку, які проживають біля цього сховища, для того, щоб вони мали додаткові ключі, щоб швидко можна було відчинити сховище. Однак якщо балансоутримувач займає крайню позицію і не йде на контакт, не виконує заходи цивільного захисту, ми будемо їм допомагати, ми будемо відчиняти двері, - пояснив Ткачук. - Цю відповідальність я готовий взяти на себе. Краще я буду відповідати за відчинення приватної форми власності, ніж за загибель людей".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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