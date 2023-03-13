У Мінкульті відреагували на пропозицію перейменувати Росію на Московію
Міністр культури Ткаченко заявив, що це "цікава ідея".
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ідея змінити назву країни Росія на Московія цікава і потребує додаткового опрацювання. Про це він
"Будемо говорити з експертами, розглядати це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія". Таким чином, вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, тундри і всіх інших місць", — зазначив глава Мінкульту.
Ткаченко підкреслив, що в цьому питанні потрібні консультації з експертами.
"Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти", — додав він.