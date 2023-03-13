У Мінкульті відреагували на пропозицію перейменувати Росію на Московію

Міністр культури Ткаченко заявив, що це "цікава ідея".

У Мінкульті відреагували на пропозицію перейменувати Росію на Московію
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ідея змінити назву країни Росія на Московія цікава і потребує додаткового опрацювання. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Будемо говорити з експертами, розглядати це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія". Таким чином, вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, тундри і всіх інших місць", — зазначив глава Мінкульту.

Ткаченко підкреслив, що в цьому питанні потрібні консультації з експертами.

"Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти", — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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