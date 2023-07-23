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2023-07-23
У МЗС Франції відреагували на обстріл Одеси
Катрін Колонна назвала атаку РФ по цивільних об'єктах воєнним злочином.
Глава МЗС Франції Катрін Колонна відреагувала на
"Росія продовжила удари по Одесі й вразила собор, тому нам треба невтомно повторювати, що цілеспрямована атака на цивільну ціль є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", - наголосила Колонна в
Глава МЗС України закликав держави і міжнародні організації засудити російську ракетну атаку на Одесу.
Росіяни вдарили по Одеській області щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували "Калібри", "Онікси", Х-22, а також "Іскандер-К" та балістичні "Іскандер-М".
Анна Конюченко, ZN.ua