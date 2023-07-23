У МЗС Франції відреагували на обстріл Одеси

Катрін Колонна назвала атаку РФ по цивільних об'єктах воєнним злочином.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі в ніч на 23 липня та назвала його воєнним злочином, інформує ZN.ua .

"Росія продовжила удари по Одесі й вразила собор, тому нам треба невтомно повторювати, що цілеспрямована атака на цивільну ціль є воєнним злочином згідно з міжнародним правом", - наголосила Колонна в Twitter.

Глава МЗС України закликав держави і міжнародні організації засудити російську ракетну атаку на Одесу.

Росіяни вдарили по Одеській області щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували "Калібри", "Онікси", Х-22, а також "Іскандер-К" та балістичні "Іскандер-М".