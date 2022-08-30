Newsweek: Українські «Байрактари» проти російських «Шахідів», які безпілотники кращі?

Іран відправив Росії сотні безпілотників, проігнорувавши американські попередження. І ці машини будуть використані у війні проти України - повідомили в розвідці США .

Поставки безпілотників говорять про те, що Москва і Тегеран будують більш тісні зв’язки на тлі того, що Владімір Путін опинився в становищі парії у Європі. Але вони також зроблять ще більш напруженими і без того не прості відносини США з Іраном.

Про це пише Newsweek , нагадуючи, що українська армія отримує ударні безпілотники від турецької компанії Baykar. Видання порівнює українські TB2 «Байрактар», вироблені в Туреччині, з тим, що Росія могла отримати від Ірану. CNN повідомив, що Москва, швидше за все, закупила іранські Shahed-129 і Shahed-191. Тегеран називав першу з двох моделей найбільш потужним своїм безпілотником. Тож якщо Москва отримала саме їх, це може сильно покращити російські військові можливості.

Деякі експерти вважають, що Shahed-129 був скопійований з американського Predator, який розбився в Ірані. Тож «Байрактар» проти «Шахіда», хто краще?

Іранські безпілотники літають далі і несуть більше зброї

Shahed-129 здатний долати більші відстані, ніж TB2 «Байрактар». Турецький виробник українських безпілотників заявляє, що радіус дії цих систем складає близько 300 кілометрів. Тим часом, іранські дрони номінально здатні долати відстань до 2 тисяч кілометрів, згідно зі звітом Вашингтонського інституту.