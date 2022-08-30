Морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та живу силу окупантів у Донецькій області

У понеділок, 29 серпня, морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та шість чоловік живої сили військ РФ на донецькому напрямку, інформує пресцентр ВМС ЗСУ.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено вісім загарбників та автомобіль з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники Півдня 29 серпня вразили 13 пунктів управління ворога, атакували авіаційними ударами позиції протиповітряної оборони противника та знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.