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2022-08-30
Морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та живу силу окупантів у Донецькій області
Українські захисники продовжують знищувати окупантів на півдні та сході, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
У понеділок, 29 серпня, морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та шість чоловік живої сили військ РФ на донецькому напрямку, інформує пресцентр
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено вісім загарбників та автомобіль з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники Півдня 29 серпня вразили 13 пунктів управління ворога, атакували авіаційними ударами позиції протиповітряної оборони противника та знищили переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.
Анна Конюченко, ZN.ua