У Ватикані пояснили заяву Папи, яка обурила українців: "Потрібно розуміти як голос"

Папа Римський Франциск засуджує війну, яку розпочала росія проти України, і його заяви з цього приводу не слід розцінювати як політичну позицію.

Про це йдеться у комюніке, поширеному пресслужбою Святого Престолу.

Як зазначається у заяві, у контексті війни в Україні мали місце численні виступи Папи Франциска та його співробітників. Проте протягом останніх днів виникали "публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням".

У цьому зв'язку у пресслужбі Святого Престолу наголосили: "Слова Папи Римського щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції.

Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала російська федерація, виступи Папи Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск назвав "невинною жертвою війни" Дар?ю Дугіну - доньку головного ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна.