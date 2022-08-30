NYT: Контрнаступи зазвичай починаються зненацька, чому Україна оголосила про свою операцію?

Тижнями розповідаючи про підготовку до великого контрнаступу, армія України вчора оголосила, що почала проводити операції на кількох напрямках на півдні. По всій Херсонській області окремі райони були знеструмлені на тлі боїв, а російські ЗМІ повідомляють про «евакуації» з міст в регіоні.

Втім, досі не зрозуміло, чи це початок того самого контрнаступу, про який Україна говорить вже кілька місяців. Чи це продовження ударів на півдні, які українські військові проводили останні кілька тижнів, - пише New York Times .

Президент Володимир Зеленський опинився під тиском вимог вигнати російські війська з Херсона і правого берега Дніпра раніше, ніж сезон дощів зробить поля непрохідними. Зростання цін на енергоносії теж створило ризик скорочення підтримки України з боку Європи.

New York Times пише, що бої на півдні посилилися в травні. Але з того часу лінія фронту майже не змінилася. Прес-секретар південного військового командування України сказала, що почалися «наступальні дії на багатьох напрямках». При цьому вона наголосила: «Кожна військова операція вимагає тиші. Всім потрібно набратися терпіння».