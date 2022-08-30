РФ намагається зберегти «фасад» успіхів у війні проти України

Росія намагається зберегти видимість великих успіхів у війні проти України. Про це пише американський Інститут дослідження війни ( ISW ).

Так, напередодні українські військові повідомили, що прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині. Крім того, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники «розпочали контрнаступальні дії на багатьох напрямках».

Водночас Міноборони країни-агресорки ввечері 29 серпня заявило, нібито контрнаступ ЗСУ був обмежений. Там стверджують, нібито зусилля українських військових просунутися за трьома напрямками на Херсонщині були невдалими. Таким чином Міноборони РФ задало тон наступним обговоренням контрнаступу у російському медіапросторі.

Як зазначили в ISW, російські блогери також здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені чи фальшиві, або ж сам контрнаступ був не вдалим. При цьому блогери країни-агресорки стверджували нібито ЗСУ досі не змогли прорвати російські оборонні рубежі у минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.