Україна має шанс вступити в НАТО до завершення війни – Стефанішина

Але бажання вже не таке сильне, як до початку війни, підкреслює віцепрем’єрка, інформує ZN.ua.

Україна вже неодноразово чітко заявляла про своє бажання стати частиною НАТО і сьогодні рішення щодо цього мають ухвалюватися вже в Брюсселі, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Європейській правді».

На питання щодо того, коли саме Україна матиме можливість вступити в НАТО, віцепрем’єрка відповіла: «Ця інформація, скажімо так, не може транслюватися в публічному просторі. В певний момент може наступити вікно можливостей. І можливо навіть до закінчення війни».

За її словами, теза про те, що країна з окупованими територіями та в стані війни не може стати частиною НАТО, не відповідає дійсності.

«Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен багато про це говорив і у нього є формули, за якими це можна зробити. Але повернімося в нашу реальність. Ми прагнули приєднатися до НАТО, щоб стати частиною колективної безпекової системи. Ми вважали, що це може не допустити війну. І сьогодні на території України повномасштабна війна. Майже вся влада перший місяць провела в бункері, працюючи за одним столом. Тому зараз саме прагнення приєднатися до НАТО має трошки інший дух. Сьогодні НАТО не має нам особливо чого запропонувати як організація. Ми більше працюємо індивідуально з союзниками. І союзники самі тяжіють більше до двосторонніх співпраць», - пояснила вона.

Стефанішина підкреслила, що питання членства України в НАТО повертається в дискурс і його вже складно ігнорувати.

«Сьогодні ми бачимо, що Росія не настільки сильна, наскільки її боялися союзники з 2008 року, тож питання членства України в НАТО не можна відмітати, тому що Україна стає сильнішою і буде дуже сильним союзником», - підкреслила вона.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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