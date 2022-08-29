Військовий експерт оцінив шанси РФ «повторити 24 лютого»

Росія досі здатна завдати масованого ракетного удару по території України, інформує ZN.ua.

Військовий експерт оцінив шанси РФ «повторити 24 лютого»
© Радио Свобода

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував поширювану у мережі інформацію про те, що Росія нібито готується до нового наступу, який буде схожим на початок повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Жданов вважає, що агресор досі здатен завдавати масованих ракетних ударів, однак його сухопутні війська вже пошарпані Збройними силами України.

«У плані завдання ракетних ударів - так, вони (росіяни – ред.) можуть повторити, але вже не в такій кількості, як було. По військах: те, що є сьогодні в Україні, поступово зменшується через втрати. Ми постійно і щодня виносимо їх логістику, вона ускладнюється, їм потрібно везти нові запаси», - наголошує він у своєму YouTube-каналі.

Про стан російсько армії, на думку Жданова, красномовно свідчить відправка на фронт неукомплектованого «третього корпусу» у десять тисяч бійців.

«Десять тисяч не переламають ситуацію навіть на одному оперативному напрямку. Подивимося ще, куди вони його потягнуть. Може бути до того часу, поки корпус зайде на якийсь напрямок, вже треба буде проводити ротацію і виводити частини до РФ для відновлення боєздатності», - зазначив він.

Експерт переконаний, що у Росії зараз немає необхідного угруповання військ для такого масштабного наступу. Окупант навіть не може почати наступ на півдні, куди перекинуто 25 тисяч російських військових.

Загарбник веде позиційну війну, однак на сьогодні у нього немає ударного угруповання, яке могло б прорвати нашу оборону. Головним завданням української армії Жданов назвав утримання оборони і «перемелювання російської армії до формування резервів».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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