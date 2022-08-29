Окупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фото

У неділю, 28 серпня, російські окупанти повністю зруйнували своєю " високоточною ракетою" громадський туалет у Херсонській області.

Фото знищеного туалету опублікували на Telegram-каналі NEXTA Live.

"Високоточна ракета" Х-59 російських окупаційних військ потрапила до туалету в Нововоронцовці.В залежності від модифікації ціна від 16 до 30 мільйонів рублів (265 тисяч - 497 тисяч доларів). Внаслідок прильоту ворожої ракети також постраждало дерево.

Фото: t.me/nexta_live

ми писали, вранці 24 серпня Росія своєю високоточною крилатою ракетою "Калібр" денацифікувала сільську дорогу в Полтавській області .


Катерина Глянько, Апостроф





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