Стефанішина спрогнозувала, коли можуть початися переговори про членство України в ЄС

Відкриття переговорів про членство України в ЄС може відбутися наступного року, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Європейській правді». Відповідаючи на питання, чому посол Євросоюзу назвав можливим «другу половину 2023 року», віцепрем’єрка зазначила, що ЄС робить прогнози за більш обережним сценарієм.

«Абсолютно реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію. Тобто, розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що потребуватиме років, а це вже робота, яку треба оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до перемовин після всіх оцінок вже в 2023 році», – зазначила Стефанішина.

Вона також додала, що більша ясність щодо початку перемовин з’явиться під кінець наступного року. Саме тоді мають зібратися на зустріч президенти ЄС та України. Стефанішина впевнена, що Україна може виконати вимоги у рамках переговорів протягом навіть трьох років. За її словами, мова точно не йде про десятиліття.

«У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу у свої руки. Ми не чекаємо і не сидимо, допоки ЄС нам розкаже як далі рухатися в ЄС. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення – тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти.

Україна отримала формальний статус лише в червні, але до цього ми зробили дуже багато - дуже багато провели реформ, виконали дуже багато зобов’язань по Угоді про асоціацію, що, в принципі, в умовах війни уможливило важливі рішення: транспортний безвіз, приєднання до європейської енергосистеми, анулювання тарифів і квот, і багато-багато речей, які ще стануться на початку року», – пояснила віцепрем’єрка.