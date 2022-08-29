Шахти Луганщини на межі закриття: окупанти примусово відправили на війну більшість шахтарів

Обладнання шахт вивезли до РФ

Шахти Луганщини на межі закриття: окупанти примусово відправили на війну більшість шахтарів
На шахтах Луганської області нема кому працювати
© depositphotos/TTstudio

Шахти в окупованій частині Луганської області опинились на межі закриття через примусову мобілізацію. На підприємствах наразі нікому працювати. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сьогодні шахти Луганщини на межі закриття. Працювати на них нікому, росіяни мобілізували більшість шахтарів. Кожна «повістка» - ще один крок до повної зупинки наших вугільнодобувних підприємств», - наголосив Гайдай.

За його словами, ситуація настільки складна, що жінки вимушені виходити працювати під землю замість чоловіків.

Також, за словами очільника ОВА, російські загарбники ще навесні масово вивезли все обладнання з шахт Луганської області.

«Наші гірники цілими сімейними династіями все своє життя присвятили роботі в шахтах. Працювати під землею особливо складно, тому професію гірника опановують лише мужні, витривалі та відповідальні люди. Пишаюся тим, як ви робите величезну, складну справу у цей найважчий період нашої історії вже в інших областях країни, Ви не покинули своєї справи. Є відчуття неймовірної гордості за ваші героїчні вчинки! Герої серед нас, і ми дійсно вами пишаємося! Бажаю всім нам якнайшвидшої Перемоги!», - звернувся до шахтарів Сергій Гайдай.


Артем Руденко, ZN.ua





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